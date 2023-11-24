Троих жительниц Тынды будут судить из-за выпрыгнувшей из окна школьницы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению троих жительниц Тынды Амурской области, обвиняемых в незаконном лишении свободы своей знакомой. Им грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает в пятницу, 24 ноября, пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Подсудимые пригласили к себе в квартиру на улице Красная Пресня свою знакомую. По информации источника «Известий», злоумышленницами оказались три десятиклассницы, пострадавшей — ученица восьмого класса. Фигурантки дела ошибочно полагали, что школьница встречается с бывшим молодым человеком одной из них.

Между ними завязался конфликт, пишет Амурская служба новостей. В ходе выяснения отношений подследственные насильно удерживали знакомую в квартире, из-за чего она решила сбежать из квартиры через окно, но упала с высоты третьего этажа, получив травмы.

На предварительном следствии обвиняемые признали свою вину, отмечает ИА PriamurMedia. Одна из подсудимых выплатила пострадавшей денежные средства в счет компенсации причиненного преступлением вреда.

В отношении троих девушек возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомого несовершеннолетнего, если оно повлекло по неосторожности иные тяжкие последствия»). Уже собрана достаточная доказательная база, дело направлено суд.