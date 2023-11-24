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МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

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Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, которые связаны с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, могут обернуться серьезными последствиями для всего региона. Об этом 24 ноября заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

В РФ озабочены тем, что в последнее время ряд западных стран, Евросоюза и подконтрольные им организации проявляют особую активность по теме подъема затопленного в Балтийском море химоружия, отметил представитель МИД в беседе с «РИА Новости».

По словам Беляева, такие вопросы должны обсуждаться на соответствующих международных площадках, прежде всего — в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзников по антигитлеровской коалиции. Также должны быть учтены экологические риски, добавил он.

Однако сейчас полноценная деятельность ХЕЛКОМ парализована из-за действий западных государств, указал Беляев.

«Несогласованные сепаратные действия <…> не только контрпродуктивны, но и могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — заключил он.

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Ранее, 2 июня, Германия выразила готовность передать свой опыт по очистке морского дна от боеприпасов и химического оружия времен Второй мировой войны государствам — участникам Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Участники организации также заявили о наличии угроз в области экологии и безопасности, которые «исходят от тысяч тонн обычных и химических боеприпасов, захороненных на дне Балтийского моря».

В августе 2022 года польские СМИ сообщали, что в Балтийском море назревает экологическая катастрофа из-за того, что на его дне затоплены десятки тысяч тонн немецкого химического оружия и других боеприпасов времен Второй мировой войны. Отмечалось, что в разных районах моря может лежать от 40 тыс. до 100 тыс. т токсичных веществ.

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