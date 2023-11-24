Реклама
Прямой эфир
Общество
Прокурор попросил суд продлить арест Треповой еще на полгода
Армия
В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
Мир
В МИД Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector
Мир
Израиль получил список из 39 палестинских заключенных на освобождение
Мир
Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам о мобилизации
Мир
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко Сапеге и Протасевичу пожениться
Общество
Wildberries сообщил о проверке полицией сотрудников склада в Подмосковье
Мир
KI предсказало появление пророссийской коалиции в Евросоюзе
Общество
В Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за снега
Мир
Bloomberg сообщило о готовности части украинцев к территориальным уступкам
Общество
Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили медаль
Культура
РЕН ТВ покажет долгожданную премьеру сериала «Оборотень»
Общество
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Мир
МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря
Сюжет:

В штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Нью-Джерси власти приостановили исполнение принятого после начала российской спецоперации на Украине закона о санкциях против компаний, которые имеют связи с Россией. Об этом 23 ноября сообщила американская газета Politico.

В марте 2022 года губернатор штата назвал данное решение «убедительным сигналом» России и Белоруссии. Однако действие закона было приостановлено после того, как японская компания Kyocera, у которой есть дочерние компании в РФ, выиграла судебный иск.

«Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, добилась временного ограничительного постановления от федерального судьи», — говорится в публикации.

В Kyocera настаивали на том, что руководство Нью-Джерси выходит за свои конституционные полномочия.

«Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. <…> У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешними политиками», — сказал экс-судья Верховного суда штата Барри Албин, представляющий Kyocera.

В черный список также могли попасть Xerox, банк JP Morgan Chase, французский производитель искусственных покрытий Tarkett и прочие фирмы. Причем один только банк рисковал потерять более $260 налоговых льгот.

Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС
Что может включать 12-й пакет рестрикций и каковы риски для европейских стран

Ранее, 18 ноября, во Франции признали стойкость России под санкционным натиском Запада. Россия смогла преодолеть последствия украинского кризиса, даже те, которые изначально не прогнозировались.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны продолжат поиски вариантов давления на Россию, в связи с чем следует сохранять собранность. По оценке Пескова, на Западе увидели, что антироссийские санкции не достигают своих целей. Более того, России удалось извлечь из них выгоду, дополнил он.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям, притом в ряде случаев отрасли восстанавливаются полностью. Помимо этого, в издании отметили ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023