В американском штате Нью-Джерси власти приостановили исполнение принятого после начала российской спецоперации на Украине закона о санкциях против компаний, которые имеют связи с Россией. Об этом 23 ноября сообщила американская газета Politico.

В марте 2022 года губернатор штата назвал данное решение «убедительным сигналом» России и Белоруссии. Однако действие закона было приостановлено после того, как японская компания Kyocera, у которой есть дочерние компании в РФ, выиграла судебный иск.

«Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, добилась временного ограничительного постановления от федерального судьи», — говорится в публикации.

В Kyocera настаивали на том, что руководство Нью-Джерси выходит за свои конституционные полномочия.

«Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. <…> У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешними политиками», — сказал экс-судья Верховного суда штата Барри Албин, представляющий Kyocera.

В черный список также могли попасть Xerox, банк JP Morgan Chase, французский производитель искусственных покрытий Tarkett и прочие фирмы. Причем один только банк рисковал потерять более $260 налоговых льгот.

Ранее, 18 ноября, во Франции признали стойкость России под санкционным натиском Запада. Россия смогла преодолеть последствия украинского кризиса, даже те, которые изначально не прогнозировались.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны продолжат поиски вариантов давления на Россию, в связи с чем следует сохранять собранность. По оценке Пескова, на Западе увидели, что антироссийские санкции не достигают своих целей. Более того, России удалось извлечь из них выгоду, дополнил он.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям, притом в ряде случаев отрасли восстанавливаются полностью. Помимо этого, в издании отметили ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.