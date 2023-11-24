Реклама
Прямой эфир
Спорт
Товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России
Общество
Прокурор попросил суд продлить арест Треповой еще на полгода
Армия
В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
Мир
В МИД Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector
Мир
Израиль получил список из 39 палестинских заключенных на освобождение
Мир
Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам о мобилизации
Мир
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко Сапеге и Протасевичу пожениться
Общество
Wildberries сообщил о проверке полицией сотрудников склада в Подмосковье
Мир
KI предсказало появление пророссийской коалиции в Евросоюзе
Общество
В Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за снега
Мир
Bloomberg сообщило о готовности части украинцев к территориальным уступкам
Общество
Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили медаль
Культура
РЕН ТВ покажет долгожданную премьеру сериала «Оборотень»
Общество
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Сюжет:

Корреспондент «Известий» подтвердила закрытие КПП «Люття» на границе с Финляндией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Люття» на границе с Финляндией в Карелии закрыт. Об этом 24 ноября рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

«Мы находимся здесь больше часа, за это время не проехало ни одной машины ни в одну сторону. По словам пограничников, сегодня транспорта здесь не ожидается», — сообщила она.

Накануне перед закрытием пограничного перехода «Люття» образовалась километровая очередь из фур. Водители рассказали «Известиям», что растеряны и не знают, что им делать.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Лотта» («Райа-Йоосеппи») на территории Мурманской области. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

20 ноября МИД РФ сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023