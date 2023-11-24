Корреспондент «Известий» подтвердила закрытие КПП «Люття» на границе с Финляндией

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Люття» на границе с Финляндией в Карелии закрыт. Об этом 24 ноября рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

«Мы находимся здесь больше часа, за это время не проехало ни одной машины ни в одну сторону. По словам пограничников, сегодня транспорта здесь не ожидается», — сообщила она.

Накануне перед закрытием пограничного перехода «Люття» образовалась километровая очередь из фур. Водители рассказали «Известиям», что растеряны и не знают, что им делать.

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Лотта» («Райа-Йоосеппи») на территории Мурманской области. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

20 ноября МИД РФ сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.