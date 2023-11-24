Wildberries сообщил о проверке полицией сотрудников склада в Подмосковье

Руководство маркетплейса Wildberries сотрудничает с полицией из-за проверки документов у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» в Московской области. Об этом 24 ноября сообщила «Известиям» пресс-служба компании.

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. <...> Руководство Wildberries оказывает содействие полиции», — рассказали в организации.

В Wildberries заявили, что на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Компания делает всё возможное, чтобы ускорить возвращение работы склада в обычный режим.

Также пресс-служба выразила надежду на понимание партнеров в связи со сложившейся ситуацией и пообещали держать в курсе дальнейших событий.

Ранее, в ночь с 21 на 22 ноября, на складе Wildberries в подмосковном Коледино залило водой товары из-за сработавшей системы пожаротушения. На активные заказы будет сделана замена. По факту произошедшего проводится внутреннее расследование. Затраты будут компенсированы всем продавцам, чьи товары намокли.