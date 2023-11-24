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Депутат ЗС Красноярского края прокомментировал ситуацию с Гольдманом

Дроздов: есть вопрос, не получился ли кооператив Гольдмана финансовой пирамидой
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Фото: sobranie.info
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Депутат законодательного собрания (ЗС) Красноярского края Виталий Дроздов 24 ноября прокомментировал «Известиям» ситуацию по делу экс-депутата ЗС региона и бизнесмена Романа Гольдмана о мошенничестве.

«Дело возбудили в отношении Романа Геннадьевича по подозрению в мошенничестве. История эта — его бизнес, насколько я ею владею. А бизнес, который строился на заемные деньги, в том числе и у физических лиц, пайщиков его кооператива. И сейчас есть вопросы, не получился ли этот кооператив очередной финансовой пирамидой и не потеряют ли пайщики деньги», — указал Дроздов.

Депутат отметил, что коллеги не высказывали опасений, что такое может произойти.

«Я ни разу не слышал, чтобы какие-то были у кого-то основания подозревать. Может быть, поэтому, как раз так всё случилось, что как гром среди ясного неба, как называется. Бабах — и его нет в доступе, никто дозвониться не может», — сказал Дроздов.

По его словам, коллеги не вникали в подробности бизнеса Гольдмана. Он также назвал происходящее неприятной ситуацией для бывших его коллег.

Депутат напомнил, что Гольдмана лишили полномочий по предыдущему делу о небрежном хранении оружия.

Региональное отделение «Единой России» сообщило «Известиям», что Гольдман не является членом партии, в противном случае в соответствии с уставом партии его бы исключили после вынесения обвинительного приговора. На данный момент он признан виновным, лишен депутатского мандата и покинет партийную фракцию в законодательном собрании в ближайшее время.

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Ранее в этот день сообщалось, что правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело против Гольдмана. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Также сообщалось, что ГУ МВД России по Красноярскому краю готовит документы для объявления Гольдмана в международный розыск. В ведомство обратилось более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего экс-депутату. Предварительная сумма ущерба — более 1 млрд рублей.

О местоположении Гольдмана сейчас неизвестно. Некоторые СМИ предполагали, что он покинул Россию и отправился в Шри-Ланку. Однако стороны правопорядка эту информацию не подтверждали.

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