Юный хоккеист разорвал селезенку на тренировке и попал в реанимацию
В Санкт-Петербурге 15-летний хоккеист разорвал селезенку после падения на лед. Об этом 24 ноября сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в ледовом зале «Динамо» на Мебельной улице. Игрок упал животом на лед во время вечерней тренировки 23 ноября.
Состояние подростка оценивается как тяжелое. Он помещен в реанимацию.
Ранее, 12 ноября, нападающий любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча от остановки сердца. Инцидент произошел во время матча с «Фаворитом» в Москве. В конце первого периода хоккеист внезапно упал на лед. Арбитр остановил игру, другие игроки предприняли попытки помочь ему.