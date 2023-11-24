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Юный хоккеист разорвал селезенку на тренировке и попал в реанимацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Санкт-Петербурге 15-летний хоккеист разорвал селезенку после падения на лед. Об этом 24 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в ледовом зале «Динамо» на Мебельной улице. Игрок упал животом на лед во время вечерней тренировки 23 ноября.

Состояние подростка оценивается как тяжелое. Он помещен в реанимацию.

Ранее, 12 ноября, нападающий любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча от остановки сердца. Инцидент произошел во время матча с «Фаворитом» в Москве. В конце первого периода хоккеист внезапно упал на лед. Арбитр остановил игру, другие игроки предприняли попытки помочь ему.

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