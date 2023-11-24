Автомобиль Lexus сбил двух девушек на переходе в Москве

Две девушки пострадали в результате наезда автомобиля Lexus. Об этом 24 ноября сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«На Большой Тульской улице, в районе дома №11, водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщило ведомство в Telegram.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Ранее, 11 ноября, водитель Nissan сбил малолетнего ребенка на Газгольдерной улице в Москве. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Иномарка проехала по стопе мальчика.