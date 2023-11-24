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МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

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Мнение России должно учитываться при обсуждении подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом 24 ноября заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего — в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков», — заявил он «РИА Новости».

Он отметил, что в России с озабоченностью фиксируют возросшую в последнее время активность западных стран, Евросоюза и подконтрольных им организаций в этом вопросе.

«Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря (СГБМ) или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — предупредил Беляев.

Дипломат указал, что деятельность ХЕЛКОМ в настоящее время парализована из-за действий Запада.

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Ранее, 2 июня, Германия заявила о готовности передать свой опыт по очистке морского дна от боеприпасов и химического оружия участникам СГБМ. Члены организации заявили о наличии угроз в области экологии и безопасности из-за затопленных в Балтийском море снарядов и химического оружия.

17 мая прошлого года в МИД РФ объявили о том, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Указывалось, что в ответ на враждебные действия глава ведомства Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации.

До этого, в марте 2022 года, Совет государств Балтийского моря принял решение о приостановке деятельности РФ как участницы. Москва назвала такой шаг враждебным.

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