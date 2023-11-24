Власти штата Нью-Джерси приостановили действие закона, запрещавшего компаниям иметь связи с российскими организациями. Об этом 23 ноября рассказала газета Politico.

«Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую власти планировали внести в черный список, получила временный запретительный судебный приказ от федерального судьи, отчасти на конституционных основаниях», — говорится в публикации.

Приостановка закона была связана с иском японской компании Kyocera, чьи подразделения ведут бизнес в России. Попадание в черный список штата также грозило банку JP Morgan и таким крупным компаниям, как Xerox и Tarkett.

В марте 2022 года штат Нью-Джерси принял закон, запрещающий связанным с Россией компаниям участвовать в государственных сделках, в том числе через контракты с государственными и местными властями, экономические субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата.

«Штат Нью-Джерси действует так, как будто у него есть собственная внешняя политика. У нас не может быть 50 разных штатов с 50 разными внешними политиками», — заявил бывший судья верховного суда штата Барри Албин, представляющий в суде дочернюю компанию Kyocera.

Ранее, 23 ноября, издание Responsible Statecraft сообщило, что страны Запада должны будут отменить введенные против России санкции, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Отмечается, что введенные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

Ранее, 19 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из-за введенных беспрецедентных западных санкций существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Он также отметил, что у российской экономики есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.