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Технологию ИИ столичного контакт-центра отметили премией «Лидеры искусственного интеллекта»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Оргкомитет национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» отметил спецпризом в номинации «Регионы» технологию обработки звонков в столичном контакт-центре. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По мнению жюри, решение с использованием виртуального ассистента имеет высокий потенциал тиражирования по всей стране.

«Столичный контакт-центр — один из главных каналов информирования москвичей по разным вопросам. В его работе используются самые современные инструменты. Технологии искусственного интеллекта применяются уже на 11 линиях. В среднем цифровой ассистент принимает 3 млн звонков в месяц», — отметила Сергунина.

Технология была внедрена на линиях общегородского контакт-центра в 2014 году. С помощью ИИ робот-помощник может распознавать речь, находить нужную информацию в базе знаний и поддерживать диалог с абонентом. Ассистент ориентируется более чем в 400 темах: помогает москвичам в получении госуслуг, подсказывает адреса и режим работы городских учреждений, умеет проверять готовность документов. Информацию он находит в два раза быстрее человека.

Используя технологии глубокого обучения, голосовой помощник пополняет свою базу знаний и развивает способность распознавать речь. Это позволяет быстрее отвечать на вопросы жителей без ожидания на линии.

Если абоненту необходима более подробная консультация, робот-ассистент соединяет его с оператором, а специалисту контакт-центра предлагает возможные ответы. Подходящий вариант система сохранит для будущих запросов и тем самым разгрузит оператора, позволив ему сосредоточиться на проработке других запросов.

Премия «Лидеры искусственного интеллекта» проводится впервые. Организаторы — автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» и ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке правительства РФ. Премию вручают за лучшие проекты внедрения ИИ.

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