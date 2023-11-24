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Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами

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Иностранные беженцы попытались прорваться через финскую границу на территории Мурманской области. Об этом 23 ноября рассказал в видеообращении губернатор региона Андрей Чибис.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — сообщил он.

Глава региона рассказал, что из-за высокого скопления иностранцев и приезда новых беженцев в области организовали дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) как на въезде, так и внутри региона.

«Установка этих контрольно-пропускных пунктов простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, — мы видим: разворачиваются машины и уезжают обратно», — сообщил Чибис.

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Ранее в этот день Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с тем, что на ее территории остался только один пограничный пункт с Финляндией. Чибис предупредил, что в регионе вырастет количество иностранцев, желающих пересечь границу. Для координации дальнейших действий было проведено заседание оперштаба с правоохранительными органами.

Всего на границе России и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. С 18 ноября власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Лотта» («Райа-Йоосеппи»). Правительство страны проинформировало, что закрытие будет действовать один месяц.

20 ноября МИД РФ заявил протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП в Ленинградской области и Карелии. Ведомство назвало решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

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