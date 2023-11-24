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Названы даты проведения Восточного экономического форума

«Росконгресс»: Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года. Об этом 24 ноября объявил «Росконгресс».

«Определены даты проведения IX Восточного экономического форума. Вносим в календарь. ВЭФ-24 пройдет с 3 по 6 сентября», — говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Мероприятие состоится во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Восточный экономический форум регулярно получает высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях. С одной стороны, он стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в ключевых международных структурах, таких как БРИКС и ШОС. С другой, ВЭФ — это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки», — передает слова советника президента России Владимира Путина, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова, сайт ВЭФ.

Он также указал на то, что на ВЭФ 2023 года был поставлен рекорд по общей сумме заключенных соглашений — 3 трлн 818 млрд рублей. Кобяков выразил уверенность в том, что ВЭФ-2024 станет знаковым событием для делового сообщества.

Организаторы мероприятия также сообщили, что участников форума ждет не только деловая повестка, но и насыщенная культурная и спортивная программы. Традиционно на ВЭФ ожидается выставка «Улица Дальнего Востока», где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом региона. Кроме того, запланирован фестиваль культуры «Владивостокские сезоны», на котором будут как городские, так и специальные мероприятия.

Ближний Дальний Восток: на ВЭФ подписали соглашения на 3,8 трлн рублей
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На ВЭФ, который в этом году проходил 10 по 13 сентября, было заключено 373 соглашения на сумму 3,818 трлн рублей. Как сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, всего в VIII ежегодном форуме приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран мира.

Также на форуме запустили продажу коллекции NFT-копий картин из коллекции Эрмитажа в рамках совместного проекта «Цифровое искусство» компаний «Интеррос» и «Атомайз» совместно с Государственным Эрмитажем. Всего было выпущено 60 токенов. Стартовая цена — 135 тыс. рублей. Владелец может перепродавать свое собрание или обмениваться с другими коллекционерами. В дни ВЭФ был куплен пакет почти на 3 млн рублей. Средства с продажи токенов направят на реставрацию картин.

ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Приморский край).

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