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В результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Перми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека, среди которых двое детей. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел на улице Александра Чекалина. Огонь распространился на площади 350 кв. м.

После тушения пожара были обнаружены тела трех человек, в том числе несовершеннолетних мальчика и девочки. Отмечается, что также два человека пострадали.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 22 ноября, источник «Известий» рассказал, что четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном коттедже. Среди погибших — двое детей. Еще две женщины пострадали, одна из них в коме, другая получила ушибы.

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