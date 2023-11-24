В результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека
В результате пожара в частном доме в Перми погибли три человека, среди которых двое детей. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает источник «Известий».
Инцидент произошел на улице Александра Чекалина. Огонь распространился на площади 350 кв. м.
После тушения пожара были обнаружены тела трех человек, в том числе несовершеннолетних мальчика и девочки. Отмечается, что также два человека пострадали.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее, 22 ноября, источник «Известий» рассказал, что четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном коттедже. Среди погибших — двое детей. Еще две женщины пострадали, одна из них в коме, другая получила ушибы.