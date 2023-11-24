Шесть человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Рязанской области
Шесть человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Спасском районе Рязанской области. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
«24 ноября примерно в 01:30 в Спасском районе на 234-м км автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с попутно двигающимся снегоуборочным автомобилем Volvo», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Накануне МВД Дагестана сообщило, что водитель автомобиля в Махачкале сбил двух несовершеннолетних пешеходов, в результате чего один ребенок погиб.