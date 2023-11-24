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Расчет «Града» помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» сорвал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости».

Украинские боевики не смогли высадиться на левый берег Днепра этой ночью из-за работы расчета, которым руководит военный с позывным Ротор.

Боец ВС РФ отмечает, что обстановка на фронте всегда горячая, но «мы настолько хорошие пожарники, что этот огонь тушим быстро, и враг не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться».

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В этот же день сообщалось, что российская реактивная артиллерия наносит удары по военным ВСУ как на правом, так и на левом берегу Днепра. Удары также наносятся по водной переправе и Антоновскому мосту. Военнослужащие отмечают, что украинские военные регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но у них ничего не выходит.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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