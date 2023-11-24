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Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

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В штате Нью-Джерси (США) приостановили действие закона о запрете связанным с Россией и Белоруссией компаниям получать контракты с государственными и муниципальными властями, субсидии и инвестиции из пенсионного фонда штата. Об этом 23 ноября сообщила газета Politico.

Закон был принят в середине марта 2022 года. По данным издания, его действие пришлось приостановить после того, как японская электронная компания Kyocera, у которой есть дочерние компании в России, выиграла судебный иск. Федеральный суд вынес временный судебный запрет на действие закона в отношении этой компании.

Компания настаивала, что власти штата выходят за свои конституционные полномочия. Представители правительства Нью-Джерси заявляли в суде, что не пытаются регулировать внешнюю политику, а действуют как «участник рынка». Разбирательство в суде продолжается, однако федеральный судья, рассматривающий это дело, уже заявил, что японская фирма «вероятно, добьется успеха».

После постановления суда власти Нью-Джерси опубликовали сообщение, в котором рассказали, что «добровольно» приостанавливают действие закона в отношении всех компаний, они также удалили размещенный публично черный список.

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Ранее, 15 ноября, агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям, притом в ряде случаев отрасли восстанавливаются полностью. Помимо этого, в издании отметили ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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