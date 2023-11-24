Движение по мосту между США и Канадой после инцидента со взрывом восстановлено
Движение по мосту через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду, восставлено после того, как было закрыто ранее в результате взрыва автомобиля. Эту информацию в четверг, 23 ноября, передает Канадское агентство пограничных служб в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Радужный мост снова открыт для движения в обе стороны», — говорится в сообщении.
22 ноября пресс-служба подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) США в Буффало сообщило, что завершено расследование инцидента со взрывом на мосту, где проходит американо-канадская граница. В ведомстве уточнили, что дело было передано полиции Ниагара-Фоллс как ДТП.
Ранее в этот же день портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва автомобиля на американской стороне моста.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники передал, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранен пограничник.