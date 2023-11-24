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МЧС РФ предложило давать дополнительный выходной людям в чрезвычайной ситуации

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МЧС РФ предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за стихийных бедствий или техногенных аварий. Об этом 24 ноября сообщает РБК.

Помимо выходного дня с сохранением средней зарплаты, МЧС предлагает дать возможность взять неоплачиваемый отпуск на срок до пяти дней. Предполагается, что это время будет использовано для решения семейно-бытовых вопросов граждан, включая восстановление утраченных документов и условий жизнедеятельности.

При этом необходимо подтвердить факты проживания в зоне ЧС, а также нарушения условий жизнедеятельности и потери имущества, предоставив справки, выданные органами местного самоуправления.

Поправки планируется рассмотреть на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября.

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Ранее, 21 ноября, депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный пятидневный отпуск работающим россиянам по случаю рождения внуков. Она указала на значимость данного события в жизни человека. Также, по ее словам, в первые дни после рождения ребенка родителям нужно адаптироваться к новым условиям.

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