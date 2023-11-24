В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников

В Дублине на фоне нападения на детей прошли антимигрантские протесты. Об этом 23 ноября сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

Отмечается, что в нескольких районах демонстранты подожгли автомобили полиции, трамвай и автобус. Также были разграблены магазины, их витрины разбивали. Рядом с местом преступления совершено нападение на кордон полиции, между полицейскими и протестующими прошли столкновения.

Комиссар полиции Дрю Харрис сказал, что мотив нападения неясен и полиции придется тщательно его расследовать. Он назвал участников беспорядков «сумасшедшей хулиганской группировкой, движимой крайне правой идеологией». По его словам, несколько полицейских были ранены, а автомобили полиции были повреждены.

Министр юстиции Ирландии Хелен МакЭнти заявила, что беспорядки в Дублине «не связаны с безопасностью на улицах» и что они были спровоцированы группой людей, которые намеревались «посеять хаос и раздор» после нападения.

Ранее в этот день RTE сообщила, что в центре Дублина мужчина с ножом атаковал прохожих. Инцидент произошел неподалеку от площади Парнелл в северной части ирландской столицы. По данным RTE, мужчина сначала атаковал женщину с ребенком, а потом еще двоих детей. Они госпитализированы. Уточняется, что сам нападавший также доставлен в больницу.