Боец ВС РФ рассказал о работе артиллерии по ВСУ на обоих берегах Днепра

Российская реактивная артиллерия наносит удары по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) как на правом, так и на левом берегу Днепра. Об этом 24 ноября рассказал «РИА Новости» командир расчета РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

Российский военнослужащий отметил, что удары также наносятся по водной переправе и Антоновскому мосту.

«Всё зависит от цели. Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает и по мосту, по Антоновскому. Разные ситуации. Всё зависит от задач», — рассказал командир расчета.

ВСУ регулярно пытаются переправиться на левый берег Днепра, но у них ничего не выходит, отмечает Ротор.

Боец отметил, что подобными способами ВСУ ничего не смогут доказать армии России.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) не дали ВСУ пересечь реку Днепр на херсонском направлении. Также отмечается, что российская артиллерия бьет по командным пунктам и местам хранения оружия и боемашин, поэтому все попытки прорвать оборону проваливаются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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