Юрист выделил детей в качестве новой мишени мошенников

Дети стали наиболее частыми жертвами онлайн-мошенников. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе агентству «Прайм».

«Им [мошенникам] удается безошибочно играть на качествах, присущих детям и подросткам, — доверчивости, неумении критически мыслить, легком отношении к деньгам, дефиците общения и жажде поощрения и признания», — отмечает Соловьев.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что новые схемы аферистов затрагивают и сферу онлайн-игр, «в которых популярно за деньги повышать уровень игрока». По его словам, введенные пользователем данные банковских карт рискуют оказаться в руках мошенников.

Также юрист указал, что как подросткам, так и людям старшего возраста следует не переходить по сомнительным ссылкам с просьбой указания личных данных, и порекомендовал «перепроверять любые сообщения с просьбой о переводе денег».

Ранее, 24 ноября, руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян сообщил, что злоумышленники придумывают всё новые схемы мошенничества с использованием фишинговых сайтов, фейковых приложений и скидочных купонов. Риск попасться на их уловки повышается в условиях сезона предновогодних распродаж. Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно знать, чем отличаются фишинговые сайты от оригинальных платформ, каким приложениям и рассылкам не стоит доверять.