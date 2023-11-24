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Появились кадры прибытия россиян из сектора Газа в Домодедово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры прибытия россиян из сектора Газа в аэропорт Домодедово.

Один из эвакуированных рассказал корреспонденту «Известий» Леониду Клименчуку, что долетели хорошо.

«Мы не хотели комфорта, мы хотели, чтобы доехали <...> Спасибо России, [президенту России Владимиру] Путину, российскому народу», — сказал мужчина.

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Ранее в этот день директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что еще 103 россиянина, эвакуированные из сектора Газа, доставлены в Москву. Также он отметил, что за последние сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» пересек 101 россиянин и члены семей. Всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек. С начала операции в Россию доставлено более 650 человек, в том числе более 300 детей.

Накануне МИД РФ сообщил, что из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян, 553 человека уже доставлены из Египта в Россию. Медицинские службы в этот же день заявили, что из числа россиян и членов их семей, уже прибывших в РФ из палестинского анклава, девять человек были госпитализированы, из них шестеро — дети. Их диагнозы не уточнялись.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву.

13 ноября МИД РФ заявил, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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