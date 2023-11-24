Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях против компаний, которые имеют связи с Россией. Об этом 23 ноября сообщила американская газета Politico.

«Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи», — отмечается в статье.

По данным издания, речь идет об американских подразделениях японской компании Kyocera, у которой есть дочерние компании в России. Из-за этого власти штата ввели ряд ограничений. В черный список из-за сотрудничества также могли попасть Xerox, банк JP Morgan Chase, французский производитель искусственных покрытий Tarkett и прочие фирмы.

В публикации отмечается, что губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал указ о санкциях после начала РФ спецоперации. Он запретил властям штата заключать контракты с компаниями, поддерживающими связи с Россией и Белоруссией.

Ранее, 18 ноября, во Франции признали стойкость России под санкционным натиском Запада. Россия смогла преодолеть последствия украинского кризиса, даже те, которые изначально не прогнозировались.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны продолжат поиски вариантов давления на Россию, в связи с чем следует сохранять собранность. По оценке Пескова, на Западе увидели, что антироссийские санкции не достигают своих целей. Более того, России удалось извлечь из них выгоду, дополнил он.