Амбиции стран Запада являются основной причиной больших жертв украинских граждан в конфликте. Об этом в четверг, 23 ноября, написал обозреватель польского издания Mysl Polska Якуб Янек.

Автор статьи назвал верхом цинизма слова одного из польских депутатов, утверждающего, что граждане Украины тысячами умирают ради того, чтобы страна смогла вступить в Евросоюз.

«Граждане Украины умирают по причине того, что США и Европейский союз приказывают им это делать и используются ими в качестве пешек на шахматной доске», — говорится в материале.

Ранее, 21 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. Он также подчеркнул, что украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен. В свою очередь, российские войска мужественно действуют в самых сложных условиях и эффективно выполняют поставленные задачи.

10 ноября политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.