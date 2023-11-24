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Группировка «Юг» уничтожила 12 БПЛА и шесть снарядов HIMARS в ДНР

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Фото: РИА Новости
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Южная группировка российских войск в течение суток сбила на донецком направлении 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 24 ноября ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики и шесть реактивных снарядов HIMARS», — указал он.

Астафьев также отметил, что подразделения группировки «Юг» отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки и уничтожили живую силу и технику 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка.

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Ранее, 23 ноября, сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили 50 артиллерийских позиций ВСУ, а также 11 опорных пунктов и шесть районов скопления техники на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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