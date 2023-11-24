Al Mayadeen указал на острую нехватку медикаментов в секторе Газа

Больницы сектора Газа испытывают серьезный недостаток в нужном количестве медикаментов, их не хватает даже на один день. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя больницы мучеников Аль-Аксы.

«В больнице мучеников Аль-Аксы заканчиваются запасы топлива, что угрожает жизни десяткам раненых, значительная часть которых находится в критическом состоянии», — указал телеканал.

Отмечается, что после израильских обстрелов врачи в секторе Газа оказывают помощь раненым в коридорах больниц из-за переполненности зданий.

Накануне телеканал Al Mayadeen передал, что более 30 человек погибли и еще по меньшей мере 100 мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе. Подвергшаяся израильской атаке школа «Абу Хусейн» в лагере Джебалия вмещала в себя несколько тысяч вынужденно перемещенных лиц.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа», крупнейшей больницы Газы, во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.