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Врач отметил негативное влияние обезболивающих на работу почек

Врач-уролог Богатырев: применение обезболивающих препаратов отрицательно сказывается на почках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Обезболивающие препараты оказывают негативное влияние на работу почек человека. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев в беседе с «Газетой.Ru».

«Длительное применение [обезболивающих] может стать причиной острой почечной недостаточности и других опасных заболеваний почек», — указал он.

Кроме того, эксперт отметил, что потребление пищевой соли выше положенной нормы может не только привести к задержке воды в организме, но и к снижению функций органа.

Также Богатырев подчеркнул, что качественный сон представляется необходимой привычкой для здоровья почек, поскольку при его отсутствии это может вызвать «повышенное кровяное давление и закупорку артерии», что ведет к серьезным заболеваниям.

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Ранее, 18 августа, Артур Богатырев сообщил, что на возможные заболевания почек могут указывать отеки лица и ног, боль в пояснице и спине, беспричинная потеря аппетита. По его словам, возникновение заболеваний почек возможно в любом возрасте, в том числе у плода в период беременности или сразу после рождения. При этом наследственные заболевания могут проявляться как с рождения, так и в более позднем возрасте, однако острая дисфункция почек чаще всего возникает в течение первых двух лет жизни.

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