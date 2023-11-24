Диетолог призвала пожилых людей отказаться от молочных продуктах при вздутии

Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что у пожилых людей может развиться лактозная недостаточность — дефицит выработки фермента, участвующего в расщеплении углеводов молочных продуктов.

В беседе с порталом News.ru в четверг, 23 ноября, специалист отметила, что если человеку диагностируют такую недостаточность, следует отказаться от кисломолочных продуктов и перейти на безлактозные продукты. Также можно принимать препараты, содержащие недостающий в организме фермент.

Круглова указала на то, что, если у человека хорошая переносимость молочных продуктов и у него не возникает вздутия, метеоризма и нарушения стула, продукты можно оставить в рационе. Если же эти симптомы проявляются после употребления кисломолочных продуктов, то нужно перейти на безлактозное питание, пишет сайт kp.ru.

Врач рассказала, что пожилые люди могут быть склонны к остеопорозу — заболеванию, из-за которого снижается плотность ткани. При дефиците кальция это состояние может усугубиться. В этой связи молочные продукты нужны в ежедневном рационе, в среднем по две-три порции.

Ранее, 22 октября, врач-гастроэнтеролог Александра Алисова перечислила самые полезные для кишечника продукты. К ним она отнесла кокосы, ягоды и мяту. По ее словам, их наличие в рационе позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки, отмечает телеканал «360».

18 сентября «Ридус» со ссылкой на экспертов перечислил продукты, которые могут вызывать вздутие живота. К ним относятся фрукты с высоким содержанием фруктозы (виноград, арбуз, яблоки, земляника, черника, апельсины, вишня, груши), чечевица и фасоль, крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и белокочанная капуста), чеснок и лук, а также газированные напитки.

Также в сентябре врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов назвал опасные сочетания продуктов для пожилых людей. По его мнению, пожилым лучше отказаться от солянки и пиццы. Также не рекомендуются и продукты, приготовленные с помощью жарки, копчения и консервирования. Предпочтение лучше отдать вареным, тушеным, запеченным блюдам.

24 сентября прошлого года гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег россиян от употребления продуктов с плесенью. По его словам, это грозит развитием молочницы в пищеводе, желудке и кишечнике. При попадании грибов плесени в организм начнется вздутие живота, а также ослабнет иммунитет. Врач посоветовал выбрасывать даже слегка заплесневелые продукты, пишет НСН.

В 2021 году британские специалисты перечислили продукты, которые не стоит есть натощак. По мнению диетологов, холодную воду до первого приема пищи опасно пить людям с проблемами ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. В то же время вода, температура которой превышает 65 градусов, при регулярном употреблении может нанести вред слизистой, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, на голодный желудок не желательно пить кофе, поскольку он раздражает слизистую и может вызвать повышенное производство кислоты в желудке. Также эксперты не рекомендуют натощак есть мучные изделия и мясо, а также пить соки.