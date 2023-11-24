Реклама
Прямой эфир
Мир
Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР
Армия
Снайперы ВС РФ остановили ротацию ВСУ на южнодонецком фронте
Общество
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Мир
Спикер парламента Ливии высоко оценил уровень отношений с РФ
Мир
В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз по частям
Происшествия
Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино»
Мир
Командир «Ахмата» допустил начало переговоров с Киевом весной 2024 года
Экономика
ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
Мир
Финляндия объявила о закрытии еще трех КПП на границе с Россией
Общество
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Мир
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Мир
Умер польский актер из комедии «Ва-банк» и саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял
Общество
Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву
Общество
МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина

Диетолог призвала пожилых людей отказаться от молочных продуктах при вздутии

Врач Круглова: молочные продукты могут вызвать лактозную недостаточность
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что у пожилых людей может развиться лактозная недостаточность — дефицит выработки фермента, участвующего в расщеплении углеводов молочных продуктов.

В беседе с порталом News.ru в четверг, 23 ноября, специалист отметила, что если человеку диагностируют такую недостаточность, следует отказаться от кисломолочных продуктов и перейти на безлактозные продукты. Также можно принимать препараты, содержащие недостающий в организме фермент.

Круглова указала на то, что, если у человека хорошая переносимость молочных продуктов и у него не возникает вздутия, метеоризма и нарушения стула, продукты можно оставить в рационе. Если же эти симптомы проявляются после употребления кисломолочных продуктов, то нужно перейти на безлактозное питание, пишет сайт kp.ru.

Врач рассказала, что пожилые люди могут быть склонны к остеопорозу — заболеванию, из-за которого снижается плотность ткани. При дефиците кальция это состояние может усугубиться. В этой связи молочные продукты нужны в ежедневном рационе, в среднем по две-три порции.

Пожевать всего лучшего: почему вредно часто перекусывать
Врачи рассказали, сколько раз в день надо есть, чтобы сохранить здоровье

Ранее, 22 октября, врач-гастроэнтеролог Александра Алисова перечислила самые полезные для кишечника продукты. К ним она отнесла кокосы, ягоды и мяту. По ее словам, их наличие в рационе позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки, отмечает телеканал «360».

18 сентября «Ридус» со ссылкой на экспертов перечислил продукты, которые могут вызывать вздутие живота. К ним относятся фрукты с высоким содержанием фруктозы (виноград, арбуз, яблоки, земляника, черника, апельсины, вишня, груши), чечевица и фасоль, крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и белокочанная капуста), чеснок и лук, а также газированные напитки.

Также в сентябре врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов назвал опасные сочетания продуктов для пожилых людей. По его мнению, пожилым лучше отказаться от солянки и пиццы. Также не рекомендуются и продукты, приготовленные с помощью жарки, копчения и консервирования. Предпочтение лучше отдать вареным, тушеным, запеченным блюдам.

24 сентября прошлого года гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег россиян от употребления продуктов с плесенью. По его словам, это грозит развитием молочницы в пищеводе, желудке и кишечнике. При попадании грибов плесени в организм начнется вздутие живота, а также ослабнет иммунитет. Врач посоветовал выбрасывать даже слегка заплесневелые продукты, пишет НСН.

В 2021 году британские специалисты перечислили продукты, которые не стоит есть натощак. По мнению диетологов, холодную воду до первого приема пищи опасно пить людям с проблемами ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. В то же время вода, температура которой превышает 65 градусов, при регулярном употреблении может нанести вред слизистой, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, на голодный желудок не желательно пить кофе, поскольку он раздражает слизистую и может вызвать повышенное производство кислоты в желудке. Также эксперты не рекомендуют натощак есть мучные изделия и мясо, а также пить соки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023