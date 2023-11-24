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Трихолог выделила способы избежания электризации волос зимой

Врач-трихолог Кохас: стайлинговые средства предотвратят электризацию волос зимой
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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch
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Избежать электризации волос и сохранить прическу в зимний период помогут фиксирующие и стайлинговые средства. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказала врач-трихолог и вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас в беседе в радио Sputnik.

«Они [специальные средства] утяжеляют волос, делают его более независимым от внешних факторов. Также антистатики, которые мы используем для одежды, можно наносить и на волосы», — объяснила эксперт.

Кроме того, врач подчеркнула, что зачастую процесс электризации волос происходит из-за одежды, которую носим в мороз.

Так, по мнению Кохас, «шерстяная одежда с элементами синтетики» может послужить причиной нежелательного изменения прически зимой.

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Ранее, 15 ноября, врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская рассказала о самых частых ошибках при сушке волос феном, которые могут сказаться на здоровье прядей и кожи головы. Курская указала на то, что перед сушкой нужно дать волосам немного подсохнуть в полотенце. Лучше не передерживать, чтобы волосы не потеряли влагу, иначе станут неэластичными, будут пушиться и плохо укладываться. Чем длиннее и гуще волосы, тем больше времени потребуется на сушку. В среднем процедура должна занимать 10–30 минут, чтобы не пересушить пряди.

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