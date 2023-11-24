Сотрудники УФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами в ДНР

В ходе совместных поисковых операций сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Восточного военного округа (ВВО) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ.

Отмечается, что тайник с оружием и боеприпасами был найден в населенном пункте Ялта Першотравневского района ДНР. Он был замаскирован под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы России для совершения диверсионно-террористических актов.

В ведомстве сообщили, что было обнаружено и изъято два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате (УЗРГМ).

В данный момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка.

Ранее, 23 ноября, служебная собака Росгвардии обнаружила тайник боеприпасов и ПТУР в ДНР. В тайнике было более тысячи патронов разного калибра, шесть тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, ПТУР и мина ТМ-62.

22 ноября сотрудники ФСБ России по ДНР совместно с органами военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружили тайник. В ходе операции были изъяты противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства.