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Умер польский актер из комедии «Ва-банк» и саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял

Умер звезда сериала «Ведьмак» Влодимеж Мусял
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Фото: Соцсети
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В Польше в возрасте 92 лет скончался известный актер театра и кино Влодимеж Мусял. Об этом сообщил портал Super Express.

Актер скончался 19 ноября спустя почти два месяца после дня рождения. Причина смерти артиста не называется.

Влодимеж Мусял родился в 1931 году. В начале карьеры он играл в кукольном театре «Пинокио» в Лодзи, затем работал в театрах Ченстоховы и Вроцлава, сообщает телеканал «360». В кино начал сниматься с конца 1970-х годов.

В Советском Союзе Мусял обрел популярность после исполнения роли Шпули в комедии «Ва-банк». Кроме того, он сыграл одну из ключевых ролей в саге «Ведьмак», отмечает ИА «Регнум».

Всего за свою карьеру Влодимеж Мусял сыграл порядка 100 ролей, пишет НСН. По мнению кинокритиков, он был одним из самых талантливых актеров своего поколения в Польше.

Среди лучших его работ роли в таких картинах, как «Ва-банк», «Ва-банк II», «Европа, Европа», «Кингсайз», «Год спокойного солнца», а также в сериалах «Декалог» и «Ведьмак».

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