Наемники из Дании, вставшие на сторону Украины, не получат поддержку властей. Об этом 23 ноября сообщила обозреватель радио DR Нанна Нербю Хансен.

Она указала на то, что изначально премьер-министр страны Метте Фредериксен дала понять, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами.

Однако, по мнению журналистки, датских солдат будут ждать долгие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса. Она также отметила, что в стране существует специальная система регистрации ветеранов, которые вернулись из горячих точек, но для добровольцев, служивших в ВСУ, доступ туда будет закрыт.

«Помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится», — уточнила Хансен.

Ранее, 21 ноября, сообщили, что в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Также скоро начнутся «полеты на боевое применение» с целью обучить украинских пилотов вести боевые действия на этом самолете.

До этого, 19 ноября, CNN сообщил, что многие из иностранных наемников, которые приезжают на Украину, вскоре покидают страну, когда в реальности сталкиваются с ожесточенными боевыми действиями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.