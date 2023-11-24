Вооруженные силы Украины (ВСУ) не владеют тем, что помогло бы им продолжать вести боевые действия с Россией. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

«Мы [США] в состоянии оказывать поддержку Украины столько, сколько будет нужно, однако это не имеет смысла, так как они просто не располагают боеприпасами, системами вооружения, временем для обучения новобранцев», — указал он.

Помимо этого, Берлетик подчеркнул, что украинские войска теряют свои позиции, поскольку Россия продолжает успешно укреплять свою военную мощь, а также уничтожать как силы ВСУ, так и НАТО.

Также он отметил, что у российской армии есть «всё необходимое, чтобы вести военные действия на Украине».

22 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании контактной группы по обороне страны в рамках формата «Рамштайн» назвал ситуацию в зоне спецоперации затруднительной, но контролируемой.

Ранее, 14 ноября, депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

11 ноября газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.