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Терапевт призвала пить больше воды при низком атмосферном давлении

Врач Ярцева: при низком атмосферном давлении нужно пить больше воды и высыпаться
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Фото: Global Look Press
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Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала пить больше воды в периоды низкого атмосферного давления.

В беседе с порталом News.ru в четверг, 23 ноября, специалист предупредила, что в первую очередь от низкого атмосферного давления будут страдать гипертоники и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им необходимо измерять давление и следить за его показателями. Врач призвала пить больше воды, употреблять меньше соленой пищи, высыпаться. Также следует избегать дополнительного стресса, чтобы не увеличивать нагрузку на сосудистую систему, уточняет сайт aif.ru.

Атмосфера влияния: Москву ждет опасное понижение давления
24 ноября будут побиты рекордные значения 1973 года

Накануне, 22 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о низком атмосферном давлении в Москве в пятницу, 24 ноября. По прогнозам специалиста, оно побьет полувековой рекорд и составит 718–720 мм рт. ст.

20 ноября о понижении атмосферного давления предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, в Москве и области сохранится холодная погода, которая по своим значениям соответствует январю.

Причиной такого явления станет центр очень глубокого атлантического циклона, который окажется над Тверской областью, отмечает сайт kp.ru. Рекорд для этого дня ноября в столице составляет 722,3 мм рт. ст., он был зафиксирован в 1973 году.

Между тем 22 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что после 24 ноября показания барометров начнут расти. За сутки они прибавят порядка 15 единиц, отмечает агентство городских новостей «Москва». Леус рекомендовал москвичам следить за самочувствием и в случае необходимости принимать прописанные врачом лекарства для нормализации давления, пишет НСН.

Синоптик уточнил, что в пятницу, 24 ноября, будет идти снег, местами возможны ледяные дожди, а температура воздуха повысится до –2… –4 градусов, сообщает телеканал «360».

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что снежная и морозная зима началась в столице раньше календарной. В выходные высота сугробов в Москве и по области достигнет 9–10 см, что характерно для первой декады декабря.

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