МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях

МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым российским гражданам, пострадавшим в результате ЧС, необходимо предоставить оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает РБК.

По данным издания, подобная инициатива ведомства обусловлена потребностью тех, кто пострадал от стихийных бедствий и иных жизненных трудностей, в наличии свободного времени на решение всех последствий случившихся неприятностей.

Как подчеркивается в материале, одним из условий предоставления выходного или отпуска будет являться подтверждение фактов проживания в жилом помещении, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что поправки будут рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

21 ноября депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный пятидневный отпуск работающим россиянам в случае рождения внуков. Она объяснила, что необходимость такого отпуска обусловлена значимостью данного события в жизни человека, а также тем, что в первые дни после рождения ребенка родителям нужно время для адаптации к новым условиям.