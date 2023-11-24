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МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым российским гражданам, пострадавшим в результате ЧС, необходимо предоставить оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает РБК.

По данным издания, подобная инициатива ведомства обусловлена потребностью тех, кто пострадал от стихийных бедствий и иных жизненных трудностей, в наличии свободного времени на решение всех последствий случившихся неприятностей.

Как подчеркивается в материале, одним из условий предоставления выходного или отпуска будет являться подтверждение фактов проживания в жилом помещении, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что поправки будут рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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21 ноября депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный пятидневный отпуск работающим россиянам в случае рождения внуков. Она объяснила, что необходимость такого отпуска обусловлена значимостью данного события в жизни человека, а также тем, что в первые дни после рождения ребенка родителям нужно время для адаптации к новым условиям.

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