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Москвичи выберут программу мероприятий на Южном речном вокзале в 2024 году

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Жители Москвы смогут выбрать программу мероприятий, которые в 2024 году пройдут на Южном речном вокзале. Голосование запустили в проекте «Активный гражданин». Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выбрать можно будет из семинаров, лекций, тренировок, выставок, кинопоказов, творческих встреч, презентаций книг и прочих развлечений. Всего можно будет указать до пяти пунктов из 10, отмечает телеканал «360».

По словам Ликсутова, первый сезон летней пассажирской навигации на открытом в апреле 2023 года Южном речном вокзале прошел успешно. Всего за семь месяцев работы он уже завоевал популярность среди москвичей и гостей города как место досуга. В его помещениях стали регулярно проводить бесплатные активности. Также в здании вокзала можно воспользоваться Wi-Fi, зарядить гаджеты, выпить кофе, почитать книгу и посетить пространство Музея транспорта Москвы, пишет «Москва 24».

Он успел принять более 260 мероприятий и привлечь свыше 210 тыс. посетителей.

Власти столицы продолжат развивать инфраструктуру вокзала и повышать комфорт для посетителей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в ноябре мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры совершили 2,2 млн поездок в текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте Москвы. Это на 22% больше, чем в 2022 году. Северный речной вокзал был открыт в Москве три года назад, а Южный — в апреле 2023 года. Оба вокзала с момента старта летнего сезона посетили почти 2,4 млн человек.

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