В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырех детей

В Красносулинском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех детей в возрасте от 6 до 15 лет после недавнего инцидента с отравлением угарным газом. Об этом в четверг, 23 ноября, заявило СУ СК России по Ростовской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, следователями осуществляется проведение экспертиз и действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее в этот день в МЧС России сообщили о гибели четырех детей в результате отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области. Как отмечалось, дети 6, 7, 10 и 15 лет находились дома без присмотра родителей. Угарный газ пошел от печи, спасти жизни детей не удалось.