Израиль может освободить 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль освободит из своих тюрем 39 палестинских заключенных в рамках достигнутых договоренностей с движением ХАМАС. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

«Большинство палестинских заключенных, включенных в список лиц, имеющих право на освобождение, являются подростками в возрасте от 16 до 18 лет», — говорится в материале телеканала.

Кроме того, отмечается, что заключенные будут переданы в свои города на Западном берегу после того, как ХАМАС отпустит заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще десяти людей даст дополнительный день затишья.

ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В обмен на 50 заложников Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.