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Собянин перечислил плюсы развития транспортной сети для москвичей

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В Москве в 2023 году улучшили 100 маршрутов наземного транспорта около станций метро и московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в четверг, 23 ноября, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, улучшения производились с учетом пожеланий горожан. Новые остановки общественного транспорта открыли возле новых ЖК, также маршруты транспорта продлеваются до новых станций подземки, пишет RT. Помимо этого, сокращаются интервалы движения транспорта и подбираются более удобные места для остановочных павильонов, отмечает сайт aif.ru.

Также к запуску новых диаметров изменения затронули маршруты у четырех станций третьего диаметра и семи станций четвертого, сообщает агентство городских новостей «Москва». Чиновник отметил, что до конца 2024 года полностью обновят подвижный состав МЦД-3, а к концу 2025 года — МЦД-4.

После запуска новых диаметров для пассажиров стали доступны 74 новые станции, свыше 100 вариантов пересадок с МЦД на другие виды транспорта. Например, станция «Окружная» связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦК. Также с нее сделали переход на аэроэкспресс в Шереметьево, уточняет НСН.

Собянин добавил, что в столице продолжится оптимизация наземного городского транспорта, отмечает телеканал «360».

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22 ноября «Москва 24» сообщила, что новый автобусный маршрут № 560 запустят 25 ноября в Москве. Он свяжет остановки «МЦД Долгопрудная» и «6-й микрорайон Бибирева».

21 ноября Сергей Собянин рассказал, что пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) за четыре года совершили свыше 725 млн поездок. Первые две линии наземного метро МЦД-1 и МЦД-2 были запущены в 2019 году. В 2023 году для пассажиров заработали МЦД-3 и МЦД-4.

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