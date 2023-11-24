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Командир «Ахмата» допустил начало переговоров с Киевом весной 2024 года

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Фото: ТАСС/Апти Алаудинов
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Киев может согласиться на проведение переговоров с Москвой уже весной 2024 года. Об этом 23 ноября сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — отметил командир спецназа.

Алаудинов выразил мнение, что переговоры сведутся к обсуждению порядка капитуляции Украины из-за того, что Россия не примет ни одно условие, которое выдвинет киевский режим.

По его словам, сейчас Украина не оставляет своих попыток оказать сопротивление, так как «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину».

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Ранее, 22 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 ноября на онлайн-саммите G20 призвал положить конец украинскому конфликту.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

9 ноября обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер сообщил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

До этого, 18 октября, Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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