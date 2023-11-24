Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили возможности открытия банковских счетов для компаний из РФ, в виду повышения внимания надзорных органов и оказываемого давления со стороны стран Запада. Об этом 23 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса локальных предпринимателей.

Переводы денег как из ОАЭ в Россию, так и в третьи страны проверяются всё более тщательнее и занимают больше времени. Многие банки теперь требуют дополнительную документацию и могут заблокировать средства, пока проверяют трансфер или происхождение денег, сообщают в агентстве.

Изменения в финансовой политике страны источники агентства объясняют стремлением чиновников закрыть пробелы в соблюдении санкционных требований под давлением Евросоюза (ЕС), США и Великобритании.

«С точки зрения финансового комплаенса в ОАЭ стало гораздо сложнее быть русским, и ситуация становится все сложнее», — подчеркнула юрист из Дубая Дарья Невская, слова которой приводятся в материале Bloomberg.

Ранее, 9 ноября, исполнительный орган Европейского союза (ЕС) сообщил государствам-членам, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров. Кроме того, аналогичные меры рассматривает Турция, однако пока никаких официальных комментариев она не предоставила.