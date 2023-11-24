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Украинская таможенная служба упростила ввоз военной техники из ЕС и НАТО

ГТС Украины упростила ввоз военной техники из стран, входящих в Евросоюз и НАТО
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Украина приняла решение об упрощении ввоза на свою территорию военной техники из стран — членов Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила украинская Государственная таможенная служба.

«Сделан важный шаг по приближению законодательства по вопросам таможенного дела к стандартам Европейского Союза и Североатлантического альянса», — указало ведомство.

Отмечается, что принятие данных мер способствует более оперативному перемещению военной техники подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) через таможенную границу страны.

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Ранее, 21 ноября, американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что ВСУ могут потерять позиции на фронте из-за сокращения поставок боеприпасов и оружия из США и Европы. По словам чиновника, вопрос поставок оружия из США вызывает обеспокоенность из-за разногласий в американском конгрессе по поводу продолжения помощи Киеву.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

О том, что Украина испытывает дефицит боеприпасов, еще 24 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По словам политика, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство боеприпасов на своей территории.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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