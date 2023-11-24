Украинская таможенная служба упростила ввоз военной техники из ЕС и НАТО

Украина приняла решение об упрощении ввоза на свою территорию военной техники из стран — членов Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила украинская Государственная таможенная служба.

«Сделан важный шаг по приближению законодательства по вопросам таможенного дела к стандартам Европейского Союза и Североатлантического альянса», — указало ведомство.

Отмечается, что принятие данных мер способствует более оперативному перемещению военной техники подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) через таможенную границу страны.

Ранее, 21 ноября, американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что ВСУ могут потерять позиции на фронте из-за сокращения поставок боеприпасов и оружия из США и Европы. По словам чиновника, вопрос поставок оружия из США вызывает обеспокоенность из-за разногласий в американском конгрессе по поводу продолжения помощи Киеву.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

О том, что Украина испытывает дефицит боеприпасов, еще 24 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По словам политика, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство боеприпасов на своей территории.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.