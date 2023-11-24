Турецкая разведка спасла взломавшего «Железный купол» хакера

Турецкое Национальное управление разведки спасло хакера из рук «Моссада», который взломал израильскую систему зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Железный купол» в 2015 и 2016 годах. Об этом 22 ноября сообщила турецкая газета Sabah.

Отмечается, что человек, взломавший систему, — хакер Омар А., который в 2020 году через Египет перебрался в Стамбул. Спецслужбы Израиля несколько раз пытались выйти с ним на связь под предлогом предложения о работе, но хакера предупредила турецкая разведка, сказав, что нет необходимости оставаться в Турции.

Как указала газета, Омар А. был пойман «Моссадом», отправившись в отпуск в Малайзию в 2022 году. Однако турецкие спецслужбы связались с малайзийскими коллегами и провели штурм дома, в котором удерживался хакер. Сейчас он находится в безопасном месте в Турции.

Ранее, 30 октября, агентство Bloomberg сообщило, что команда хакеров получила доступ к электронным адресам около 632 тыс. служащих США в министерствах обороны и юстиции. Утечка данных произошла в результате взлома MOVEit — программного обеспечения для передачи файлов. Агентство со ссылкой на отчет Управления кадровой службы США (OPM) сообщило, что хакеры также получили доступ к ссылкам на опросы государственных служащих, проводимые организацией, и внутренним кодам отслеживания OPM.