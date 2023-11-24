Реклама
Прямой эфир
Мир
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Общество
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Мир
Авиация коалиции США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Мир
Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске
Мир
Минобороны Израиля намерено возобновить боевые действия после предстоящей паузы
Экономика
Правительство РФ продлило на полгода действие квот на экспорт удобрений
Экономика
Акции «Крымэнерго» до 12 января передадут в собственность Крыма
Мир
В США самолет American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту Иллинойса
Мир
Число погибших в секторе Газа возросло почти до 15 тыс. человек
Общество
Источники сообщили о задержании экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Авто
На российском рынке появится новый внедорожник Paladin
Общество
МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова
Мир
Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку

Турецкая разведка спасла взломавшего «Железный купол» хакера

Sabah: турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера
0
Фото: Sabah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкое Национальное управление разведки спасло хакера из рук «Моссада», который взломал израильскую систему зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Железный купол» в 2015 и 2016 годах. Об этом 22 ноября сообщила турецкая газета Sabah.

Отмечается, что человек, взломавший систему, — хакер Омар А., который в 2020 году через Египет перебрался в Стамбул. Спецслужбы Израиля несколько раз пытались выйти с ним на связь под предлогом предложения о работе, но хакера предупредила турецкая разведка, сказав, что нет необходимости оставаться в Турции.

Как указала газета, Омар А. был пойман «Моссадом», отправившись в отпуск в Малайзию в 2022 году. Однако турецкие спецслужбы связались с малайзийскими коллегами и провели штурм дома, в котором удерживался хакер. Сейчас он находится в безопасном месте в Турции.

Открытый доступ: эксперты нашли в сервисе «Локатор» уязвимость для хакеров
Лазейка позволяет свободно передавать конфиденциальные данные.

Ранее, 30 октября, агентство Bloomberg сообщило, что команда хакеров получила доступ к электронным адресам около 632 тыс. служащих США в министерствах обороны и юстиции. Утечка данных произошла в результате взлома MOVEit — программного обеспечения для передачи файлов. Агентство со ссылкой на отчет Управления кадровой службы США (OPM) сообщило, что хакеры также получили доступ к ссылкам на опросы государственных служащих, проводимые организацией, и внутренним кодам отслеживания OPM.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023