Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Взрывы произошли в Полтавской области Украины. Об этом 23 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не прокомментировали.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Воскресенском районе Николаевской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.