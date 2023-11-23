Автомобиль сбил двух детей в Махачкале

Водитель автомобиля в Махачкале сбил двух несовершеннолетних пешеходов, в результате чего один ребенок погиб. Об этом 23 ноября сообщает МВД Дагестана.

«В Махачкале на проспекте Гамидова 21-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai ix35, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов — девочек 9–10 лет, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Одна из девочек скончалась от полученных тяжких телесных повреждений на месте происшествия. Вторая девочка с различными травмами доставлена в медучреждение, отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 23 ноября, в Карелии в Сегежском районе на трассе «Кола» столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали.

В тот же день сообщалось, что водитель без прав насмерть сбил дорожного рабочего в Томске. ДТП произошло на улице Елизаровых. В результате наезда один 25-летний рабочий скончался на месте, другого госпитализировали с тяжелыми травмами.