Al Jazeera сообщил об ударе ЦАХАЛ по лагерям с беженцами в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по двум лагерям сектора Газа, в которых находились беженцы. Об этом, в четверг, 23 ноября, сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно информации телеканала, израильские военные совершили обстрелы по жилым зданиям в лагерях Джебалия и Нусейрат, располагающихся на севере и в центральной части сектора Газа соответственно.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen передал, что более 30 человек погибли и еще по меньшей мере 100 мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара ЦАХАЛ по зданию школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе.

Подвергшаяся израильской атаке школа Абу Хусейн в лагере Джебалия вмещала в себя несколько тысяч вынужденно перемещенных лиц.

20 ноября палестинское агентство новостей WAFA сообщило, что не менее 12 человек погибли и десятки получили ранения в результате артиллерийского обстрела ЦАХАЛ школы, принадлежащей БАПОР. Уточнялось, что в школе, попавшей под удар ЦАХАЛ, находилось около 2 тыс. человек.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа», крупнейшей больницы Газы, во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.