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Легковой автомобиль загорелся на Северо-Восточной хорде Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве на Северо-Восточной хорде (СВХ) загорелся легковой автомобиль. Об этом 23 ноября сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На СВХ (в районе Окружного проезда, д. 32) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что движение в районе происшествия затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Дептранс порекомендовал водителям выбирать пути объезда.

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Ранее, 23 ноября, несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Движение по внешней стороне Садового кольца осуществлялось только по одной полосе из пяти.

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