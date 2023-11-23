Четверо детей насмерть отравились угарным газом в Ростовской области

Четверо детей погибли в результате отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области. Об этом 23 ноября сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что дети 6, 7, 10 и 15 лет находились дома без присмотра родителей. В ведомстве сообщили, что угарный газ пошел от печи, спасти жизни детей не удалось.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело по факту отравления двух малолетних детей угарным газом в городе Королеве. Пострадавшие мальчики семи и четырех лет в состоянии средней тяжести были госпитализированы в ГБУЗ МО «Королевская больница».

13 ноября два человека отравились угарным газом в Черноморском районе Крыма. 51-летний мужчина скончался, его жена была госпитализирована в бессознательном состоянии.