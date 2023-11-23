Управляющий «Открытие Холдинга» требует 9,8 млрд от Алекперова и Федуна

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 млрд рублей солидарно с Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые ранее были совладельцами холдинга, и четырех связанных с ними компаний. Соответствующее сообщение Булатовой было опубликовано 23 ноября на Федресурсе.

«Конкурсный управляющий… сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited… АО «Капитал»… ООО «Резерв Инвест»… АО «Частные Активы»… в пользу АО «Открытие Холдинг»… убытков в размере 9 753 млн, — говорится в сообщении.

Основания заявленных Булатовой требований пока неизвестны.

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» тогда были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.

Ранее, 11 октября, суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить 20 млн рублей в пользу предпринимателя Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства.